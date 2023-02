MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 02/02/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

BRASÍLIA

Lira eleito presidente da Câmara e Pacheco presidente do Senado, após reabertura dos trabalhos do Congresso Brasileiro

Banco Central matém Selic em 13,75%, critica risco fiscal e avisa que juros altos podem ficar por mais tempo



Petrobras aumenta 17% no queresone de aviação, seguindo tendência mundial

Ministério da Saúde divulga cronograma do Programa Nacional de Vacinação de 2023

“Golpistas serão punidos com rigor da lei”, diz ministra Rosa Weber na reabertura dos trabalhos do STF

MOSSORÓ

Abertura do ano legislativo na Câmara de Mossoró é reagendado para o dia 14 de fevereiro

Em visita as obras de reforma no Pam do Bom Jardim, prefeito anuncia instalação de um Tomógrafo próprio na rede municipal de Saúde

Vacinas contra varicela e meningocócica C ainda estão disponíveis à população de Mossoró

Edital de licitação para gestão da Praça da Convivência será NOVAMENTE republicado

Prefeitura divulga calendário de pagamento de aposentados, pensionistas e servidores do PREVI

ESTADO

Deputados estaduais são empossados na Assembleia Legislativa do RN

Fátima anuncia missão para atração de navios e a intenção de isenção fiscal do combustível marítimo

POLÍCIA

MPRN confirma denuncia e “Caso Luan” deve ir a Júri Popular em data a ser definida ainda este ano

Jovem de 25 anos é morto com mais de dez tiros de pistola logo após sair da feira do Vuco Vuco, em Mossoró