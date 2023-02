Saúde mental: psicóloga lembra a importância de cuidar da mente o ano inteiro. Segundo Herta Maia, mesmo com o fim da campanha Janeiro Branco, é preciso continuar priorizando o equilíbrio nas emoções e no bem-estar psicológico para uma vida plena em todas as áreas

O cuidado com a saúde mental vem sendo cada vez mais difundido e debatido em diferentes espaços. Ampliando sua presença, que antes se limitava a hospitais e clínicas especializadas, para escolas, repartições públicas e privadas, no trânsito e até nos esportes, o correto manejo da mente tem se mostrado fundamental para viver bem.

De acordo com a psicóloga e coordenadora dos cursos da área de Ciências Humanas da Universidade Potiguar (UnP), Herta Maia, campanhas como a do Janeiro Branco, que focam em cuidados com a saúde mental, são valiosas por colocarem luz neste tema, que muitas vezes é negligenciado, mas que merece nossa atenção todos os outros meses do ano.

"Este tema é super importante. Falar de saúde mental e buscar cuidados nesta área geram benefícios que atingem todos os segmentos da nossa vida. É possível observar o assunto ganhando cada vez mais espaço na sociedade e sendo tratado de forma mais natural, o que representa um enorme avanço para normalizar os cuidados com a mente", afirma.

Com uma maior incidência de pessoas com quadros depressivos e de ansiedade, as discussões sobre cuidar da saúde psicológica começaram a se expandir para escolas, empresas, instituições e demais espaços, deixando de se concentrar apenas em hospitais e clínicas especializadas.

"Para além do Janeiro Branco, existem demandas que nos atravessam ao longo do ano todo. Cada fase da vida apresenta seus desafios e não há um tipo específico de pessoa que necessite de ajuda no cuidar da mente. Cuidar e prevenir são ações muito importantes e que podem ser adotadas por todos", destaca a psicóloga.