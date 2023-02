Prouni oferece oportunidades no RN para cursos presenciais e a distância. Para quem realizou o Enem, são mais de 180 vagas disponíveis na Universidade Potiguar (UnP). As inscrições para o programa começam no dia 28 de fevereiro e vão até 3 de março. Os resultados serão divulgados entre 7 e 16 de março, na primeira chamada, e também entre 21 e 30 de março, na segunda chamada.

FOTO: CEDIDA