O verão já chegou e com ele a dúvida de como cuidar da pele nos dias de calor. Uma vez que o clima quente, bem como a exposição ao sol, interfere na saúde da pele e do corpo. E, com isso, é normal lidar com manchas, marcas, pele seca etc.

O ideal é seguir os 5 cuidados com a pele no verão a fim de manter a boa aparência em dia, com a pele limpa, macia e bem hidratada.

É bom lembrar que os bons hábitos nem sempre impedem a ação de doenças crônicas ou genéticas. A sensação de “pele lixa”, por exemplo, que gera cascas e placas vermelhas, só se reduz com creme para psoríase.

Contudo, são as tarefas do dia a dia que contêm os fatores externos para que não sejam tão nocivos à pele. Assim, ela se mantém mais jovial, lisa e macia, viu?

Veja o que fazer pelo bem da sua pele no verão.

5 Dicas de como cuidar da pele nos dias de calor

Não tome banho quente

Um dos vilões da pele saudável é o banho quente. Ele se “disfarça” como um tipo de atividade para relaxar. Mas, não é bom passar “muitas horas” sob a água quente. Pois ela gera um grande prejuízo à pele.

Quebra a barreira de defesa natural do corpo, o deixa mais propenso à ação de fungos e bactérias. E, por conseguinte, elimina a hidratação que já existe na pele. Sendo mais comum do que nunca sofrer com as espinhas, com a pele seca, com as rugas etc.

Então, se quer saber como cuidar da pele em dias quentes, comece com o banho frio ou morno, ok?

Tenha cuidado com o sol

Não é segredo que o verão se associa quase sempre à praia e à piscina. Pois, são os locais “ideais” para se refrescar e fugir do calor, certo? Ao menos, é o que a maioria das pessoas acha.

Porém, é bom ficar alerta com o tempo que se passa em áreas descobertas. Vale lembrar que os raios UVA e UVB que vêm do sol causam danos à pele do corpo. Os males mais comuns são as queimaduras, as rugas, o envelhecimento precoce, o melasma, entre outros.

Tenha cuidado com o sol. Não fique tempo demais sob ele e nem sem filtro solar. É uma das melhores dicas de como cuidar da pele do rosto no calor!

Hidrate-se

É bem verdade que no verão a pele tende a ficar mais seca, viu? Ela fica mais exposta e sensível também. O que se dá pelo clima quente e pelo tempo que se é exposto sob o sol.

Saber como hidratar a pele no calor é a melhor saída. Visto que a hidratação renova as células da derme, mantém a proteção em dia, nutre o pH natural e deixa a pele macia. Livre de impurezas.

Por isso, hidrate-se todos os dias. Se possível, logo após o banho, pois é o momento em que os poros estão diluídos e a pele absorve melhor o produto. Para este fim, use um creme hidratante. Cuide da sua pele neste verão!

Use protetor solar todos os dias

É normal achar que o protetor solar só é útil nos dias de praia. Mas não é bem por aí, ok? O protetor é o item que não pode faltar na pele durante o verão. Isto é, em todos os dias que sai de casa.

Sabe por quê? Pois, além das áreas com piscina e praia, tem outros locais em que o corpo se mantém desprotegido. Lugares a céu aberto, onde os raios do sol afetam a pele do mesmo modo.

Então, use protetor solar todos os dias! Aplique o produto antes de sair de casa. Capriche nos pontos que ficarão mais visíveis. Como o rosto, os braços, os ombros e as pernas. Dê o seu melhor para evitar as doenças de pele.

Fique atento(a) às roupas e aos acessórios

Não basta planejar um look “dos sonhos” para curtir os dias de sol se não cuidar da pele também. Além das estampas, do tecido e do look em geral, a pele fica em evidência. Sem nenhum tipo de cuidado, ela não fica bonita. Com marcas, cascas e até vermelha.

Fique atento(a) às roupas e aos acessórios nos dias quentes. Use óculos de sol para proteger os olhos e bonés para preservar a pele do rosto.

Vale a pena usar as roupas que são feitas de algodão. Elas são mais eficazes do que as demais peças contra a radiação do sol.

Gostou das nossas dicas de como cuidar da pele nos dias de calor?

Por Priscila de Almeida