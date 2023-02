MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 08/02/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

BRASILIA

Petrobrás reduz em 8,89% no preço do diesel para distribuidoras, proporcionando desconto de até 40 centavos nas bombas ao consumidor

Voluntários receberam orientação sobre características culturais e antropológicas para atender Yanomamis

Recém-nascida é resgata ainda com cordão umbilical sob escombros na Síria; número de mortos já se aproxima de 8 mil

Lula pede a bancada governista e ministros para ficarem de olho nos atos do presidente do Banco Central, que segundo ele, impõe juros exagerados aos brasileiros

MOSSORO

CASO SEU DIMAS: Advogado diz que cabe processo contra o Estado e a União

Prefeito Allyson desembarca em Brasília com secretários em busca de recursos para investir em Mossoró

Diretor do Thermas avalia que o primeiro mês de 2023 foi bom para o setor hoteleiro em Mossoró

Carnê do IPTU é enviado pelos Correio, mas também pode ser retirado da internet e na Sefaz

Secretaria de Esportes divulga período de matrículas para o projeto “Jovem Promessa da Ginástica”

Nova mobília e eletrodomésticos já chegaram em 42 das 95 escolas de Mossoró; Esta semana, a secretária Hubeônia Alencar iniciou a entrega dos kits com fardas, bolsa e cadernos

Prefeitura publica no diário Oficial licitação para construir Complexo Esportivo no Planalto 13 de Maio

CAERN para adutora para manutenção e reduz abastecimento de 16 bairros de Mossoró nesta quarta-feira, 08

Moradores do Sumaré reclama de quedas constantes de energia

ESTADO

Barragem Armando Ribeiro Gonçalves permanece com pouco mais de 51% da sua capacidade total de armazenamento de 2,4 bilhões de metros cúbicos de água

“Avançar sobre o balizamento” foi a falta que mais reprovou no teste para categoria B em 2022 no RN

Aeroporto de São Gonçalo do Amarante será leiloado no dia 19 de maio, informa ANAC

Estradas do RN em ruinas é tema de debate dos deputados na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte

POLICIA

Polícia civil descobre que dois PMs planejaram o assassinato de Igor Gomes de Oliveira, em Governador Dix Sept Rosado, e que um empresário de Mossoró financiou os assassinos com 6 mil reais

Tatuador de 23 anos assassinado no bairro Boa Vista estava se preparando para ir morar nos EUA