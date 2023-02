“Seguimos vacinando toda a população a partir dos seis meses de vida”, diz Etevaldo Lima. O município de Mossoró recebeu novos lotes de vacinas contra a Covid-19, que seguem sendo aplicadas no município, a partir dos seis meses de idade. “É importante que a população busque se vacinar para manter todos protegidos. Reforçamos também a importância de manter a vacinação em dia. Quem está com alguma dose em atraso deve buscar a imunização”, frisou o coordenador de imunizações da secretaria de saúde.

A Prefeitura de Mossoró recebeu nesta quarta-feira (8) novos lotes de vacinas contra Covid-19. No município, a vacinação acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) – manhã e tarde. Ademais, o processo de imunização segue em pontos extras.

Em Mossoró, a vacinação contra Covid-19 contempla a população a partir dos seis meses de idade. A vacina Pfizer baby é destinada para crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade. Já Pfizer pediátrica, voltada para o público de 5 a 11 anos de idade.

“Seguimos vacinando toda a população a partir dos seis meses de vida. Lembrando que há vacinas especiais para públicos específicos, conforme preconiza o Ministério da Saúde”, destacou Etevaldo de Lima, coordenador de Imunizações do município.

Mossoró recebeu 10.300 doses de Pfizer baby; 13.100 doses de Pfizer pediátrica; 7.890 doses da Pfizer e 6.000 doses do imunizante da Oxford.

“É importante que a população busque se vacinar para manter todos protegidos. Reforçamos também a importância de manter a vacinação em dia. Quem está com alguma dose em atraso deve buscar a imunização”, frisou Etevaldo de Lima.

Todas as 47 UBSs do município – localizadas nas zonas urbana e rural – realizam aplicações das vacinas. Além delas, há ainda vacinação de segunda a quinta-feira, das 16h às 20h, na Faculdade de Enfermagem (FAEN) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).