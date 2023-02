MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 09/02/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

MOSSORÓ

Abastecimento do bairro Itapetinga, em Mossoró, será suspenso por 12h na segunda (13)

Trabalho de Manutenção e limpeza de canais chega a região da Cobal e Educação amplia esforços para revitalizar as 95 escolas e entregar material escolar a mais de 22 mil alunos

Trânsito reacende sinalização viária no bairro Boa Vista

Prefeitura abre credenciamento para artistas locais participarem de grandes eventos em Mossoró

ESTADO

Consórcio de empresas irá desenvolver estudo de viabilidade do projeto Porto Potengi

Projeto do PCCR docente da Uern é lido no plenário da Assembleia Legislativa

Prefeitura de Umarizal prepara lançamento do programa de corte de terra para esta sexta-feira, dia 10

Cidades do Interior do Rio Grande do Norte contam com menos de 30% dos médicos do RN

Prefeito de Apodi entrega 1 km de calçamento no Corrego e nesta sexta entrega a Ponte do Bamburral

BRASÍLIA

Secretaria extraordinária da Cultura discute implementação da Lei Paulo Gustavo e da Prestação de Contas da Lei Aldir Blanc com Ministra Margaret Menezes em Brasília

Ministério da Fazenda oferece 22 bilhões aos estados para compensar perdas do ICMS e os Estados querem valor maior

Número de mortos em função do terremoto na Turquia/Siria já passa de 15 mil e presidente Turco admite falha em resposta ao socorro as vítimas

Senador Jorge Cajuru elogia atuação de Jean Paul Prates no comando da Petrobras

POLÍCIA

“Poderoso Chefão” é condenado por esquema de lavagem de dinheiro no RN; desvio foi de mais de R$ 75 milhões

Comandantes apresentam veículos que vão reforçar o policiamento de Mossoró e região

Proprietários de arma de fogo têm 60 dias para recadastrá-las no Sigma

Polícia Civil prende irmãos e fecha ‘boca de fumo” no município de Areia Branca

Polícia Federal, usando cães pastores, apreende quase 5 quilos de drogas importadas pelos Correios

Assaltantes tomam fuzil e pistola de CAC em Tibau

ESTAS E OUTRAS NOTICIAS AGORA NO MOSSORO HOJE NAS ONDAS DO RADIO