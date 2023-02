Enem 2022: Nota pode garantir bolsas de estudo na Universidade Potiguar (UnP). São oferecidas 676 bolsas de estudos, de até 100%, a depender do desempenho e da nota do Enem, com exceção para Medicina Humana, para candidatos aprovados nos mais variados cursos de graduação. Podem concorrer, exclusivamente, candidatos calouros que tenham realizado a prova do Enem entre os anos de 2009 e 2021, inscritos e aprovados no Processo Seletivo Mérito Enem da Instituição de Ensino Superior (IES) participante, utilizando a nota do Enem de uma das edições válidas.

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 já está disponível para consulta. A nota da prova é utilizada para ingressar em universidades públicas e privadas de todo o país através de programas educacionais.

Na Universidade Potiguar (UnP), o candidato pode conseguir bolsas de estudo para cursos de graduação. A instituição oferece 676 bolsas de até 100%, a depender do desempenho e da nota do Enem, com exceção para Medicina Humana.

De acordo com a Campanha Mérito Enem, a concessão da bolsa é baseada na modalidade escolhida. Podem concorrer, exclusivamente, candidatos calouros que tenham realizado a prova do Enem entre os anos de 2009 e 2021, inscritos e aprovados no Processo Seletivo Mérito Enem da Instituição de Ensino Superior (IES) participante, utilizando a nota do Enem de uma das edições válidas. Para conhecer mais sobre essa forma de entrada acesse https://lp.unp.br/unp-formas-de-entrada/.

As inscrições para o Processo Seletivo Mérito Enem podem ser realizadas até o próximo dia 16 de março, exclusivamente, pela internet. Mais informações no regulamento através do link https://www.unp.br/wp-content/uploads/2023/02/UNP-REGULAMENTO-MERITO-ENEM-2023-1.pdf.