Styvenson defende mais transparência para combater "fura-fila" por cirurgias do SUS

Senador Styvenson Valentin fez menção a Operação do Ministério Público Estadual que prendeu esta semana um servidor da Secretaria Municipal de Natal por está furando a fila do SUS para realizar cirurgias de apadrinhados políticos. Segundo o senador Potiguar, se a lista de pessoas, tipos de cirurgias, valores e nomes dos hospitais, entre outras informações fossem públicas, transparentes, seria mais difícil um político ou quem quer que seja fure a fila do SUS para se beneficiar.

O senador Styvenson Valentin, em suas redes sociais, voltou a cobrar mais transparência na fila do SUS por cirurgia, a qual ele destina recursos do Governo Federal para os prefeitos contratarem as cirurgias nos hospitais de suas cidades.

“Um caso já antigo que tanto bato, tanto peço as coisas com mais transparência”, diz o senador Styvenson, mostrando os jornais e portais destacando o caso do “fura fila”, que esta semana foi motivou uma operação do Ministério Público Estadual, em Natal.

O esquema de Fura-fila do SUS em Natal restou com um servidor público da rede pública de saúde na capital preso e outros dois afastados para serem investigados. Segundo o senador Styvenson, se a lista de nomes de pessoas que aguardam cirurgia custeada pelo Sistema Único de Saúde fosse pública seria mais difícil a fila ser furada.



Styvenson, no entanto, reconhece que é um direito do cidadão que seu nome não apareça relacionado a uma cirurgia ginecológica ou qualquer outra. Mas, ele observa que a transparência é um caminho eficaz para evitar o que aconteceu em Natal.

Inclusive, o senador lembra que destinou milhões para custear cirurgias em várias cidades do Rio Grande do Norte, inclusive Mossoró, e que quem quiser ver a lista de quem fez nestas cidades e quem aguarda, basta acessar o seu site, que já está tudo transparente.

“O problema do fura-fila é um problema do Brasil todo”, diz o senador.