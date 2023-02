MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 17/02/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Brasília

“O salário mínimo terá, além da reposição inflacionária, o crescimento do PIB. É a forma mais justa de você distribuir”

PRF iniciará nesta sexta-feira (17) em todo Brasil Operação Carnaval 2023

Mossoró

Justiça bloqueia R$ 3,5 milhões da Prefeitura para pagar dívida deixada por Rosalba no Hospital Wilson Rosado

Climatização de salas de aulas seguem acontecendo em Mossoró; 95 escolas e UEIs serão contempladas

Blitz educativa visa orientar condutores para prevenção de acidentes durante o carnaval

Contribuinte tem até o dia 28 de fevereiro para garantir 25% de desconto no pagamento do IPTU

Zenaide liga para Allyson e anuncia mais R$ 1 milhão para Mossoró, chegando ao valor de 6 milhões

Estado

IDEMA paralisa atividades de prestadora de serviços de petroleiras que atuam na região por crime ambiental grave

SESED informa que Carnaval 2023 terá efetivo extra de 3.290 homens e mulheres nas ruas

Emparn prevê carnaval com chuvas em todas as regiões do RN

Parceria entre Senai e RN vai capacitar mulheres para trabalhar com energias renováveis

Sinte/RN rejeita proposta do governo para reajuste do piso salarial de 2023 e convoca nova assembleia

Prefeito Allan Silveira de Apodi concede reajuste do piso nacional dos professores de 35%, 7%

Polícia

Polícia Civil localiza e prende procurado por pelo menos 5 homicídios ocorridos em Mossoró

Deicor prende sete faccionados acusados de crimes violentos e tráfico de drogas

Cão belga Ice encontra quase dois quilos de maconha enviados ao RN via Correios