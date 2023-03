Baleado no bairro Boa Vista entra em óbito no Hospital Regional Tarcísio Maia. Railson Carlos da Silva Costa, de 27 anos, foi alvejado a tiros no início da manhã desta terça-feira (28). De acordo com informações da Polícia Militar, este estava acompanhado da companheira, quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, que se aproximaram já atirando. A mulher também acabou sendo baleada de raspão no braço. As vítimas foram socorridas para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas Railson acabou não resistindo ao ferimento. A Polícia Civil vai investigar o caso.

FOTO: REPRODUÇÃO