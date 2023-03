Sesap mantém aberto apenas os leitos clínicos do Hospital da PM em Mossoró-RN

Os dez pacientes que estavam na UTI do Hospital Regional da PM foram transferidos para o Hospital Maternidade Almeida Castro, também administrado pela APAMIM. Nesta quarta-feira, dia 1 de março, haviam 20 pacientes em fila por UTI em Mossoró, sendo a maoria no Hospital Regional Tarcísio Maia. Para manter o Hospital da PM aberto em Mossoró, a SESAP se comprometeu em pagar os meses de dezembro, janeiro e fevereiro a APAMIM

Reaberto com 30 leitos durante um dos períodos críticos da pandemia, no ínício de 2022, pela APAMIM (O custeio ficou 70% com o Governo do Estado e 30% com a Prefeitura de Mossoró), atendendo a uma orientação do Ministério Público Estadual, o Hospital Regional da Polícia Militar, em Mossoró, tornou-se um importante apoio para as unidades de saúde da região, com destaque para o Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTM).

O trabalho conjunto da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e do comando da Polícia Militar do Rio Grande do Norte agora é para manter a unidade servindo à população do Oeste Potiguar, pelo menos com leitos clínicos, já que a própria Secretária Estadual de Saúde, mesmo tendo sido alertada várias vezes, optou por desistir dos 10 leitos de UTI e deixar funcionando somente os leitos de enfermaria.

A APAMIM transferiu os dez pacientes da UTI do Hospital da PM (agora fechada) para a UTI do Hospital Maternidade Almeida Castro, também administrado pela APAMIM, que está sob intervenção da Justiça Federal desde outubro de 2014. A idéia de fechar o Hospital da PM, em Mossoró, encontrou forças politicas contrárias em Mossoró. O vereador Toni Fernandes escreveu: "Não é justo fechar hospital".

No caso, serão mantidos os leitos clínicos da unidade hospitalar, que servem de retaguarda para a rede estadual, especialmente para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM). “Com o arrefecimento da pandemia, os serviços assistenciais do Hospital da Polícia em Mossoró seguem sendo prestados, mas com outro perfil. Os leitos serão destinados à retaguarda da necessidade de assistência vascular e outras demandas”, explicou o secretário de Estado da Saúde Pública, Cipriano Maia.



O hospital foi aberto a partir de um acordo com o Ministério Público Estadual, para viabilizar leitos críticos e clínicos para a assistência à Covid-19. A partir de um pedido do Conselho Regional de Medicina do Estado do RN (Cremern), os leitos foram revertidos para uso geral. No entanto, um parecer da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) de Mossoró e a retirada do município do acordo de financiamento (30% dos custo) inviabilizou a manutenção da UTI.

Contudo, o Governo do Estado, por meio da Sesap, reconhecendo a importância dessa unidade para complementar os serviços na rede de saúde da região, vai assegurar a continuidade da assistência prestada por essa unidade. A intenção de manter o hospital aberto foi manifestada por escrito na noite desta terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023.



A Sesap vem implementando um plano de extensão da rede de assistência no RN. Entre agosto e dezembro de 2022 foram habilitados junto ao Ministério da Saúde 32 leitos de UTI para a região Oeste Potiguar: sendo 28 em Mossoró (dez no Hospital Rafael Fernandes e 18 no Hospital Regional Tarcísio Maia) e quatro em Pau dos Ferros (Hospital Dr. Cleodon Carlos de Andrade).



Dos 28 leitos de UTI no HRTM, pelo menos 10 foram bloqueados devido a goteiras, verificado durante uma chuva forte há poucos dias.