Primeiro fim de semana de março é de chuvas em todas as regiões do RN, aponta Emparn

A previsão do tempo para o final de semana, de sexta (3) a domingo (5) é de céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões do Rio Grande do Norte, de acordo com o Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte. Nas regiões do Litoral e Alto Oeste os volumes poderão superar 50 milímetros (mm) entre o sábado e domingo.

“Estamos no período chuvoso no semiárido com a Zona de Convergência Intertropical (ZCTI) atuando na região Nordeste, o que favorece a ocorrência de chuvas em todas as regiões do estado”, disse o chefe da unidade instrumental de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.



As chuvas ocorridas nos últimos dias de fevereiro contribuíram significativamente para que o mês terminasse na categoria de chuvas dentro do normal no Rio Grande do Norte. O Sistema de Monitoramento registra que 94 dos 167 municípios do estado estão entre as categorias de volume de chuva ‘normal’ e ‘muito chuvoso’. Os municípios mais chuvosos foram Tabuleiro Grande (Alto Oeste):247,8mm; Riacho da Cruz (Oeste),237,0mm, Jandaíra (Agreste) 223,4mm. Um dos destaques pluviométricos do mês foi o volume registrado na cidade de Parazinho, na região agreste, onde choveu 150,4mm num intervalo de 5h, no último dia 24.



O Sistema de Monitoramento da Emparn pode ser acessado por meio dos seguintes endereços: emparn.rn.gov.br, aba Meteorologia ou meteorologia.emparn.rn.gov.br.



A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil disponibiliza à população os canais de acesso à informação, como alertas emitidos a partir das análises de dados dos serviços de meteorologia. Ao efetuar o cadastro, o cidadão passa a receber esses alertas. Whatsapp: 55 61 2034-4611 ou no link: https://wa.me/556120344611; ou receber via SMS, cadastrando o CEP através do número: 40199



Previsão dia a dia

02/03/23 - quinta-feira - Céu parcialmente nublado com chuva em todas as regiões.

03/03/23 - sexta-feira - Céu parcialmente nublado com chuva em todas as regiões.

04/03/23 - sábado - Céu parcialmente nublado com chuva em todas as regiões.

05/03/23 - domingo - Céu parcialmente nublado com chuva em todas as regiões.