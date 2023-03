Festa do Bode 2023 será realizada entre os dias 10 e 13 de agosto, em Mossoró. A data consta no calendário estadual de exposições agropecuárias e foi definida durante reunião entre todos os secretários municipais de Agricultura. A festa é promovida pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), é considerada o maior evento de caprinos e ovinos do Rio Grande do Norte e faz parte do calendário cultural do município. O evento é realizado no Centro de Exposições Armando Buá, ao lado da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa).

“Nós já tínhamos discutido com o prefeito Allyson Bezerra esta data de 10 a 13 de agosto e nesta reunião tivemos a confirmação na reunião que ocorreu semana passada no Centro de Agricultura de Caicó com todos os secretários de Agricultura dos municípios do Rio Grande do Norte”, disse o secretário de Agricultura de Mossoró, Faviano Moreira.

“Pretendemos fazer uma festa ainda maior e melhor para o nosso agropecuarista. No ano passado alcançamos números positivos após a festa passar dois anos sem ser realizada por conta da pandemia. Conseguimos fortalecer o maior evento de caprinos e ovinos no Rio Grande do Norte”, completou.

Em 2022, a Festa do Bode movimentou algo em torno de R$ 6 milhões e atraiu mais de 50 mil pessoas durante o evento. O volume financeiro gerado na 22ª Festa do Bode foi contabilizado entre os serviços diretos e indiretos. Os números incluem vendas de animais, comércio dentro do espaço da festa, ocupação de hotéis, turismo, etc.