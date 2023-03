RN volta a registrar ataques em Natal e mais 6 cidades na madrugada desta quarta-feira, 15

Na capital, quatro ônibus de turismo que estavam na garagem de uma empresa foram incendiados e ficaram completamente destruídos. Também houve vandalismo em uma loja de motos e contra carro particular, que foi incendiado na rua. Na praia de Pipa, em Tibau do Sul, criminosos atiraram contra a base policial e tentaram incendiar o local. Em Nova Cruz, incendiaram um ônibus de autoescola que estava estacionado na rua. Já no município de Pureza bandidos atearam fogo em um ônibus escolar. Na cidade de Riachuelo, criminosos tentaram atear fogo no prédio do conselho tutelar. Um caminhão pipa foi incendiado na cidade de Santa Cruz. Por fim, no município de São Tomé, dois ônibus escolares ficaram destruídos após criminosos atearem fogo nos veículos; em Mossoró, após reforço do policiamento, não houve mais ataques.