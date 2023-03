Mossoró também é alvo de ataques criminosos na manhã desta terça-feira, 14. Os alvos dos criminosos foram 5 veículos que estavam estacionados na antiga central de abastecimento da Prefeitura de Mossoró, localizada no bairro Santo Antônio, além de caminhões da limpeza urbana, sendo dois incendiados no Santa Delmira e um terceiro no Redenção. O Capitão Luís Almeida, comandante da 1º Companhia da do 2º Batalhão da Polícia Militar, afirmou que os ataques na cidade têm relação com os que vêm acontecendo em todo o estado, mas que a PM está reforçando o efetivo para garantir a segurança dos mossoroenses. Por meio de nota, a Prefeitura de Mossoró informou que o Município já adotou uma série de medidas para defesa do patrimônio público, mas afirmou que, “por questão estratégica de segurança essas medidas não serão divulgadas neste momento”.

A cidade de Mossoró também foi alvo de facções criminosas, que vem promovendo uma série de ataques coordenados, atacando veículos e prédios públicos em diversas cidades do estado.

No município, os alvos dos criminosos foram 5 veículos que estavam estacionados na antiga central de abastecimento da Prefeitura de Mossoró, localizada no bairro Santo Antônio, além de caminhões da limpeza urbana, sendo dois incendiados no Santa Delmira e um terceiro no Redenção.



No caso dos caminhões, o Capitão Luís Almeida, comandante da 1º Companhia da do 2º Batalhão da Polícia Militar, informou que os criminosos renderam os condutores e tomaram de assalto os veículos.

O comandante afirmou que os ataques na cidade têm relação com os que vêm acontecendo em todo o estado, mas que a PM está reforçando o efetivo para garantir a segurança dos mossoroenses.





Por meio de nota, a Prefeitura de Mossoró informou que o Município já adotou uma série de medidas para defesa do patrimônio público, mas afirmou que, “por questão estratégica de segurança essas medidas não serão divulgadas neste momento”. Veja a nota na íntegra, abaixo:

NOTA OFICIAL

A Prefeitura Municipal de Mossoró lamenta os ataques ocorridos nesta terça-feira (14), na cidade de Mossoró atingindo veículos.



Informa que desde a madrugada de hoje, o Município adotou uma série de medidas para defesa do patrimônio público municipal. Por questão estratégica de segurança essas medidas não serão divulgadas neste momento.



Destaca, por fim, que as forças de segurança do município trabalham com efetivo reforçado e de forma intensificada em ações de reforço à segurança.



Mossoró-RN, 14 de março de 2023



Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito

Secretaria Municipal de Comunicação Social