Amigos fazem campanha para ajudar motorista que teve caminhão incendiado durante ataques em Mossoró. Marcos Cezar da Silva Medeiros, de 53 anos, estava trabalhando no bairro Santa Delmira, nesta terça-feira (14), quando foi abordado pelos criminosos, que ordenaram que ele se afastasse e atearam fogo no seu instrumento de trabalho, que ficou completamente destruído. Com muito esforço, o trabalhador havia adquirido o caminhão há cerca de dois anos, faltando ainda algo em torno de R$ 10 mil, cujas parcelas eram quitadas justamente com o salário recebido por ele, no trabalho que presta para a empresa de limpeza urbana de Mossoró. Diante da situação, amigos e familiares lançaram uma campanha para ajudar Marcos a adquirir um novo caminhão. Os interessados em ajudar podem doar qualquer quantia por meio do PIX (84) 99818-3845, em nome de Marcos Cezar da Silva Medeiros Filho.

O motorista Marcos Cezar da Silva Medeiros, de 53 anos, perdeu seu instrumento de trabalho nesta terça-feira (14). Ele foi uma das vítimas dos ataques de criminosos, ocorridos na cidade, tendo seu caminhão incendiado.

O filho do motorista, Marcos Filho, contou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que o pai estava trabalhando, próximo ao Bar da Viúva, no bairro Santa Delmira, quando o crime aconteceu.

Os criminosos teriam ordenado que o motorista, juntamente com um colega, se afastasse do veículo e, em seguida, atearam fogo no mesmo.

Marcos Cezar adquiriu o veículo há cerca de 2 anos, com muito sacrifício, a um custo de cerca de R$ 158 mil. Em seguida, adquiriu um basculante para equipar o caminhão e, assim, arrendá-lo a empresa de limpeza urbana que presta serviços ao município.

Agora, o homem está impossibilitado de trabalhar, visto que o seu caminhão ficou completamente destruído, dando perda total.

Marcos Filho também explicou que ainda faltam cerca de R$ 10 mil para que o veículo seja quitado. As parcelas eram pagas justamente com o salário recebido por ele no trabalho como motorista, acompanhando os garis na limpeza urbana.

Diante da situação, amigos e familiares lançaram uma campanha para ajudar Marcos Cezar a adquirir um novo caminhão. Os interessados em ajudar podem doar qualquer quantia por meio do PIX (84) 99818-3845, em nome de Marcos Cezar da Silva Medeiros Filho.