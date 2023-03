Ação de imunização contra covid-19 e febre amarela será realizada na Festa de São José, em Mossoró. A programação da festa está acontecendo na igreja matriz da Paróquia de São José, situada na rua Venceslau Braz, s/n, bairro Bom Jardim. Durante o horário das 17h às 21h, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará à população vacinas contra a covid-19 para crianças a partir de 6 meses de idade até a população adulta e idosa. Serão ofertadas as vacinas Pfizer bivalente, Pfizer baby, Pfizer pediátrica, AstraZeneca e Coronavac.

A Prefeitura de Mossoró realizará nesta sexta-feira (17) e sábado (18), durante a Festa de São José, vacinação contra a covid-19 e febre amarela.

A programação da festa está acontecendo na igreja matriz da Paróquia de São José, situada na rua Venceslau Braz, s/n, bairro Bom Jardim. Durante o horário das 17h às 21h, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará à população vacinas contra a covid-19 para crianças a partir de 6 meses de idade até a população adulta e idosa. Serão ofertadas as vacinas Pfizer bivalente, Pfizer baby, Pfizer pediátrica, AstraZeneca e Coronavac.

Além da vacina contra a covid-19, a equipe da saúde também vacinará contra a febre amarela. O coordenador de Imunizações do município, Etevaldo Lima, ressalta a importância de a população estar em dia com a situação vacinal contra a febre amarela.

“Diante do cenário observado em nosso estado, com identificação de Primatas Não Humanos encontrados mortos, sugestivos de febre amarela, é importante que as pessoas de 9 meses a 59 anos de idade que ainda não tomaram a vacina contra a febre amarela busquem estar atualizando sua situação vacinal. Destacando que a população de 9 meses a menor de 5 anos tem que ter duas doses e, a partir de 5 anos de idade, a dose passa a ser única”, disse.