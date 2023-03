Dia Mundial da Saúde Bucal: dentista orienta sobre os cuidados desde os primeiros meses de vida

Nesta segunda-feira, 20 de março, é celebrado o Dia Mundial da Saúde Bucal. Riana Bringel, dentista do Havida Interodonto, compartilha dicas para cuidar bem do sorriso desde os primeiros meses de vida: "A mãe, após a amamentação, ou a tomada do leite, deve utilizar uma gaze umedecida para higienizar a gengiva do bebê”.