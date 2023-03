Retomada do “Mais Médicos” deverá abrir novas vagas para atendimento no Rio Grande do Norte. A retomada do programa foi lançada ontem (20), pelo Governo Federal. No RN, atualmente, são 132 profissionais com adesão ao Programa Mais Médicos (PMM) e outros 122 com adesão ao Programa Médicos pelo Brasil (PMB) – modelo lançado em 2019, totalizando 254 médicos atuando no estado. Apesar disto, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, atualizados até fevereiro de 2023, no RN ainda existem 63 vagas desocupadas para o programa, os chamados “vazios assistenciais”. Com a nova edição a expectativa é que sejam abertos novos editais, inicialmente para profissionais brasileiros.

O Governo Federal lançou na manhã desta segunda-feira (20) a retomada do Programa Mais Médicos - criado em 2013 com o objetivo de ampliar o acesso de moradores de áreas afastadas a profissionais da saúde.

No Rio Grande do Norte, atualmente, são 132 profissionais com adesão ao Programa Mais Médicos (PMM) e outros 122 com adesão ao Programa Médicos pelo Brasil (PMB) – modelo lançado em 2019, totalizando 254 médicos atuando no estado.

Apesar disto, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, atualizados até fevereiro de 2023, no RN ainda existem 63 vagas desocupadas para o programa, os chamados “vazios assistenciais”.

Segundo Uiacy Alencar, técnica da subcoordenadoria de Atenção Primária à Saúde e Ações Programáticas (SAPS) da Sesap e membro da Comissão Coordenadora Estadual do Programa Mais Médicos (CCE), ainda serão divulgados pelo Ministério da Saúde os editais com as quantidades de vagas disponibilizadas, além das já existentes no estado.

Com a nova edição a expectativa é que sejam abertos novos editais, inicialmente para profissionais brasileiros. Além da ampliação do número de profissionais de saúde, estão previstos também investimentos para construção e reformas de Unidades Básicas em todo o Brasil, assim como a formação dos profissionais que atuarão no Programa, o que ficará a cargo do Ministério da Educação (MEC).