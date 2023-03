Astra capota na BR 405, entre Mossoró e Apodi, e deixa um morto e outro em estado grave

A Polícia Rodoviária Federal confirmou o capotamento de uma Astra, com placas de Mossoró, no trecho da BR 405, entre as cidades de Mossoró e Apodi-RN.

As primeiras informações apontam para um óbito no local e outro socorrido em estado grave para o Hospital Regional de Apodi e posteriormente para o Hospital Regional de Mossoró.

O que informa a PRF

“Em Felipe Guerra/RN, no Km 63 da BR 405, às 08h do dia 26/03/2023, ocorreu um acidente do tipo capotamento, envolvendo um GM/Astra emplacado em Mossoró/RN, em que uma pessoa morreu presa às ferragens. Ocorrência em atendimento pela PRF, Bombeiros e ITEP.”

Uma das vítimas é o vendedor autonomo Francisco Kaio da Silva Almeida, de 25 anos, residente em Mossoró-RN. A outra vítima ainda não teve seu nome oficialmente informado a mídia.

O Instituto Técnico-científico de Perícia, de Mossoró já foi acionado para se deslocar até o local para perícias e remoção do corpo para exames e identificação oficial.

Homens da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros também estiveram no local. O que teria causado o acidente ainda está sendo apurado pela Polícia Rodoviária Federal.

O caso será investigado em inquérito policial possivelmente na delegacia de Apodi, que vai fazer relatório após receber as perícias e exames do ITEP, assim como também o resultado do trabalho da Polícia Rodoviária Federal no local, e interrogar testemunhas e sobrevivente.