Suspeito de estupro de vulnerável é morto a tiros no município de Areia Branca. Israel Alves da Silva, foi assassinado por volta das 19h deste domingo (26). De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada para o Centro da cidade, com informações sobre disparos de arma de fogo. Chegando ao local, os policiais encontraram a vítima já em óbito, no meio da rua. No local, prevaleceu a lei do silêncio, ninguém quis comentar as circunstância do crime. Israel estava sendo investigado por ter sido apontado como autor de um estupro de vunerável, cometido na comunidade Pedrinhas, no dia 17 de março, contra uma menina de apenas 12 anos. De acordo com o delegado Raphael Laboissiere, titular da DP de Areia Branca, o mandante deste homicídio, bem como de outros ocorridos no município, teria sido "Ruan Ruela", morto em confronto com a polícia civil durante a madrugada desta segunda (27), em Natal.

