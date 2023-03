Prefeitura investe na modernização semafórica da Avenida João Marcelino e rua Pedro Velho

A Prefeitura Municipal de Mossoró segue investindo na modernização e revitalização de todo o sistema semafórico do município. Nesta terça-feira, 28, foi a vez da avenida João Marcelino e da rua Pedro Velho receberem essa atualização. O objetivo do serviço é garantir maior segurança e eficiência no fluxo de pedestres e veículos, contribuindo para a redução de acidentes e melhorando a fluidez do trânsito na cidade.



Essa modernização consiste na substituição dos antigos semáforos mecânicos por equipamentos eletrônicos mais avançados, capazes de oferecer uma série de recursos mais modernos, substituição de quadro semafórico, troca de cabeamento, adequação da parte estrutural dos semáforos, substituição de iluminação convencional para a lâmpada de LED e outros.



Diretor executivo de Mobilidade Urbana e Trânsito, Luís Correia diz que a modernização é de fundamental importância para o funcionamento mais eficaz do trânsito e acrescenta:

“É um item que não podemos deixar de acompanhar e também de estar implantando na cidade, que é o acompanhamento do semáforo no sentido de que a gente tem que modernizar. A tecnologia é um item que ajuda na mobilidade, mas também ajuda na segurança, no deslocamento e no conforto do cidadão. Então, nesse sentido a gente sempre está buscando modernizar o parque semafórico, para que a população de Mossoró saia ganhando com isso”, disse.



A Prefeitura segue um cronograma que visa atender, em curto prazo, outras localidades, tendo como objetivo final a contemplação de toda a cidade. Entre os benefícios da modernização semafórica, destaca-se a redução do tempo de espera nos cruzamentos, o que ajuda no funcionamento do trânsito.



Com a utilização de tecnologias avançadas é possível reduzir o impacto do trânsito no meio ambiente, diminuir os engarrafamentos e oferecer mais segurança para todos. Em relação aos semáforos eletrônicos, também é possível programar ciclos de sinalização mais eficientes, além do benefício de maior visibilidade aos pedestres e condutores.