Vítimas de violência sexual contarão com atendimento integral e especializado no Hospital da Mulher. Nesta quarta-feira (29), às 9h, será inaugurada na unidade a Sala Lilás Profª. Roberta Cláudia. O local será um espaço exclusivo e diferenciado, com atendimento prioritário, destinado a mulheres, crianças e adolescentes em situação de violência. A implementação da sala visa contribuir para que as vítimas se sintam mais à vontade e seguras para relatar o ocorrido e buscar ajuda, além de evitar a revitimização e a exposição desnecessária em ambientes comuns de atendimento.

O acolhimento às vítimas de violência sexual no Rio Grande do Norte envolve uma série de medidas para oferecer proteção, assistência médica, psicológica e social a este público.

Pensando em ofertar um atendimento integral e especializado, será inaugurada nesta quarta-feira (29), às 9h, a Sala Lilás Profª. Roberta Cláudia, no Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, administrado pela Secretaria de Saúde Pública (Sesap), com gestão acadêmica da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern).

A solenidade de inauguração contará com representantes do Governo do Estado, das Redes de Atenção à Saúde e Linhas de Cuidado às vítimas de violência, do Hospital da Mulher e da Uern. Além da presença de autoridades dos poderes Executivo e Judiciário, e de entidades da sociedade civil organizada.

Além do atendimento especializado, o espaço contará com a realização de ações educativas, de prevenção e de capacitação para a população em geral e para os profissionais de saúde e assistência social, visando conscientizar sobre a importância da denúncia e do enfrentamento à violência contra uma mulher.

Para a diretora de gestão acadêmica do Hospital da Mulher, Hosana Mirelle, a implantação de mais um espaço para acolhimento é de extrema importância para garantir adequado às vítimas de violência doméstica e sexual, oferecendo um ambiente seguro e acolhedor para que essas pessoas possam receber atendimento multiprofissional adequado.

O Rio Grande do Norte possui uma rede de atendimento e proteção às vítimas de violência sexual, que inclui medidas de assistência médica, psicológica e social, além de canais de denúncia e orientação. É importante que as vítimas denunciem e busquem ajuda o mais rápido possível para garantir sua proteção e a responsabilização dos agressores.

Professora Roberta Cláudia

A escolha do nome para a Sala Lilás é em memória a professora da Uern, Roberta Cláudia, que foi assassinada pelo ex-marido Joab Antônio da Silva, na madrugada de 24 de outubro de 2003. Após ser espancada, então grávida de 5 meses, ela foi atirada do terceiro andar do apartamento onde o casal morava.