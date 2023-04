Possibilidade de sangria de Santa Cruz preocupa quem mora às margens do rio em Mossoró

FOTO: SANGRIA DA BARRAGEM DE SANTA CRUZ NO ANO DE 2008. Possibilidade de sangria de Santa Cruz preocupa de quem mora às margens do rio em Mossoró. Duas chuvas com mais de 100 mm e a possibilidade de ocorrer outras nos próximos dias na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte ampliou a chances de sangria da Barragem de Pau dos Ferros e, consequentemente, também da Barragem de Santa Cruz, em Apodi. Ao mesmo tempo aumentou a preocupação de quem mora às margens do Rio Apodi-Mossoró, dentro da área urbana, em especial nos bairros Barrocas e Alto da Conceição. Nestas regiões, quando Santa Cruz transborda, as casas alagam.

