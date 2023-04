Saúde na Praça retoma atividades e oferece serviços gratuitos aos mossoroenses. O projeto está inserido no Viva Rio Branco e acontece no próximo domingo (2). A partir das 15h30, estudantes, professores e tutores da Universidade Poriguar, se organizarão em três pontos de interação ao longo da Avenida Rio Branco oferecendo serviços nas áreas de Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia, Educação Física, Biomedicina, Psicologia, Pedagogia, Serviço Social e Medicina Veterinária.

O projeto de extensão Saúde na Praça desenvolvido pela Universidade Potiguar (UnP), Campus Mossoró, retoma as ações no próximo domingo, 02, dentro do Viva Rio Branco. Nesta edição, os serviços oferecidos serão em alusão ao Abril Azul, de conscientização do Autismo.

Na oportunidade, integrantes da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Mossoró e região (AMOR) participarão de momento sobre o dia 02 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

Além de trabalhar a temática em torno do Transtorno do Espectro Autista (TEA), as ações também vão abordar o Abril Verde, de conscientização sobre a importância da segurança no trabalho e ao Abril Laranja, contra crueldade com animais.

“Pra gente, enquanto Universidade, é muito bom poder oferecer serviços diversos e com qualidade para a população”, afirma a Coordenadora de Cursos na Área de Ciências da Saúde, Profa. Cristina Carlos.