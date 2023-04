Veterinário alerta pais e responsáveis: “coelho não é presente de Páscoa!”

O Médico-Veterinário Nailson Carvalho, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Desastres Ambientais e Animais Selvagens do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Norte (CRMV-RN), alerta que antes de adquirir um coelho, é preciso consultar um Médico-Veterinário para que ele possa explicar o que significa ter esse animal em casa e os cuidados necessários. “Avaliar se tem estrutura de espaço e tempo para acolher um animal de estimação é fundamental para os futuros tutores. Afinal, ele vive mais de dez anos quando bem cuidado”, afirma.