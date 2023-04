População protesta devido a morte de motocicleta na BR-304 e pede construção de passarela no local. O protesto aconteceu na noite desta terça-feira (4), na altura do Sumaré, onde na noite desta segunda-feira (3), morreu vítima de um acidente de trânsito, o jovem Matheus Henrique Silva Oliveira, de 22 anos. A população pede a imediata retirada da faixa de pedestre, bem como de uma lombada instalada pouco antes dela. Para os moradores, apenas a construção de uma passarela poderá resolver o problema do local e garantir a segurança dos condutores, bem como dos pedestres que precisam atravessar a BR.

FOTO: ANNA PAULA BRITO