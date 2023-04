Saúde Bucal: Grupo Hapvida NotreDame Intermédica investe no acesso de forma integrada e benéfica para usuários e prestadores. Para se ter uma dimensão do quão importante é falar sobre as doenças bucais, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), elas afetam cerca de 3,5 bilhões de pessoas no mundo. No Brasil, a busca por esse tipo de cuidado vem crescendo ano após ano. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, o país ganhou mais de 2 milhões de novos beneficiários em planos odontológicos, com um crescimento dividido entre os 27 estados brasileiros, sem exceção.

As doenças bucais estão direta e indiretamente associadas a vários problemas graves de saúde como doenças cardiovasculares, hipertensão e diabetes. Além do risco que elas trazem, causam dor, desconforto, provocam isolamento social, perda de autoconfiança e absenteísmo no trabalho ou na escola.

Para se ter uma dimensão do quão importante é falar sobre o assunto, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças bucais afetam cerca de 3,5 bilhões de pessoas no mundo.

No Brasil, a busca por esse tipo de cuidado vem crescendo ano após ano. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, o país ganhou mais de 2 milhões de novos beneficiários em planos odontológicos, com um crescimento dividido entre os 27 estados brasileiros, sem exceção.

Responsável por aproximadamente 7,1 milhões de beneficiários e com 22% de representatividade do mercado, o Grupo Hapvida NotreDame Intermédica reforça sua atuação estratégica pela ampliação do acesso à saúde bucal com qualidade, integralidade, recursos tecnológicos e o cuidado com a experiência do cliente.

Com a fusão realizada em 2022 com a Interodonto, o grupo apostou nesta integralidade do sistema de atendimento para se diferenciar não apenas na praticidade aos beneficiários, mas também no apoio e fidelização aos mais de 28 mil dentistas cadastrados na rede.

“Nossa atuação já abrange todos os estados do país. A ampliação da rede credenciada de serviços odontológicos está diretamente relacionada ao crescimento da carteira de clientes e da segurança trazida pelo ganho de produtividade para os profissionais da área. Com isso, construímos uma cadeia de valor entre a Companhia e os dentistas que é benéfica a todos, especialmente aos beneficiários pela ampla oferta e qualidade”, ressalta a vice-presidente da Hapvida Interodonto, Jaqueline Sena.

Um exemplo dessa cadeia de valor e da amplitude do acesso foi compartilhada nas redes sociais pela Auxiliar de Serviços Gerais, Elizia Gama Costa, de São Gabriel da Cachoeira, município amazonense próximo das fronteiras com Colômbia e Venezuela.

Por meio do plano odontológico da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (SEDUC), ela teve acesso, pela primeira vez, a um tratamento odontológico e fez um agradecimento à equipe de profissionais da Hapvida Interodonto.

“Somos a única operadora de planos odontológicos no Brasil que tem uma agenda integrada dos dentistas credenciados de forma internalizada. Isso proporciona não apenas a fidelização do dentista com a operadora, mas facilita e traz segurança ao beneficiário por proporcionar a ele a realização de todo o processo de marcação de consultas e agendamento nas multiplataformas”, explica a vice-presidente da Hapvida Interodonto.

Outra grande vantagem da integração do sistema está no acesso do beneficiário a prestação de serviço com uma experiência mais amigável dentro dos próprios canais e plataformas de atendimento. “O cliente tem a opção de fazer agendamento de consultas via aplicativo, site ou até mesmo pelo consultório do dentista, bem como, tirar dúvidas e informações sobre o plano e suas coberturas.”

*Beneficiários na Saúde Suplementar*

De acordo com os dados divulgados em janeiro de 2023 pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), são 33,9 milhões de beneficiários em coberturas odontológicas no Brasil, sendo delas 30,7 milhões em planos exclusivamente odontológicos.