Nutricionista orienta sobre consumo de peixes e chocolates na Semana Santa

Durante a Semana Santa, um dos alimentos mais consumidos é o peixe, que geralmente é oferecido fresco ou congelado. Na forma fresca, o pescado exposto deve estar envolvido em gelo para evitar sua deterioração. “É bom ficar atento à apresentação, as escamas devem estar presas ao corpo do peixe e os olhos com aspecto brilhante”, orienta a nutricionista e professora de Nutrição da Universidade Potiguar (UnP), Mayara Martins.

Já quando congelado, é importante o consumidor observar a data de validade e a temperatura de armazenamento indicadas no rótulo dos produtos que são vendidos embalados.

“Atum, salmão e sardinha são peixes que possuem alta quantidade de proteína, fácil digestibilidade, com gordura de boa qualidade, como o Ômega 3, que é muito benéfico para saúde, reduzindo e melhorando o perfil lipídico do indivíduo, além de evitar e reduzir a incidência de doenças cardiovasculares”, afirma Mayara.

Na Páscoa não pode faltar o chocolate, mas é importante considerar o teor de cacau. De acordo com a nutricionista, o ideal é o consumo de chocolates com teor de cacau acima dos 50% e o mínimo de ingredientes possíveis. “Quanto maior a quantidade de cacau e menor quantidade de ingredientes, melhor o produto faz para a saúde”, explica.

Atualmente, os mercados e lojas oferecem opções também para as pessoas com restrições na alimentação, assim é possível encontrar chocolates diet e zero lactose, possibilitando escolhas conforme a individualidade de cada um.