GRAVE: HRTM ficar mais de 3 horas sem energia após curto-circuito e gerador não funcionar

O caso aconteceu por volta das 5h30 desta segunda-feira (10). O clima ficou caótico na unidade, visto que Tarcísio Maia é o hospital de referência em urgência e emergência, recebendo pacientes de municípios de toda a região. Ambulâncias do Samu e do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas para uma eventual transferência de pacientes da UTI, caso a situação perdurasse, mas a energia foi restabelecida pouco antes das 9h. De acordo com a diretora do Hospital, Francisca Nilza, a falta de energia foi provocada por um curto-circuito na rede de baixa tensão e o gerador ficou disparando. Ainda segundo ela, pacientes que necessitavam de ventilação mecânica não foram prejudicados, devido ao fato de os equipamentos possuírem uma bateria, que assegurou seu funcionamento.