Prefeitura reforça prevenção às arboviroses no período de chuvas em Mossoró

O período de chuvas exige da população cuidados redobrados no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Por isso, a Prefeitura de Mossoró reforça junto à população medidas de prevenção às arboviroses.



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) trabalha durante todo o ano no combate ao mosquito Aedes aegypti. Com a intensificação das chuvas em Mossoró e região os cuidados são reforçados para evitar o aumento de casos de arboviroses.



O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realiza visitas repassando aos moradores informações e orientações para promoção de hábitos e atitudes que colaboram no combate ao mosquito. O período de chuvas exige da população mais cuidados para eliminação de focos do mosquito.



A população é uma importante aliada no combate ao mosquito Aedes aegypti. “No período de chuvas há o excesso de água exposta e faz com que o mosquito se prolifere cada vez mais. A atenção tem que ser redobrada para que as pessoas tenham o cuidado de manter os quintais sempre limpos e os reservatórios de água cobertos”, explicou Sandro Elias, diretor do Centro de Controle de Zoonoses.



“O trabalho do agente de endemias é muito importante, pois ele tem o papel de achar o foco e eliminá-lo. Além disso, ele orienta o morador para os cuidados com a limpeza dos imóveis com o objetivo de manter a população sempre vigilante”, frisou o diretor do CCZ.



Para o esclarecimento de dúvidas e mais informações o Centro de Controle de Zoonoses disponibiliza o número de telefone: 3315-4833.

Cuidados:



– Tampe os tonéis e caixas d’água;



– Mantenha as calhas sempre limpas;



– Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo;



– Mantenha lixeiras bem tampadas;



– Deixe ralos limpos e com aplicação de tela;



– Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia;



– Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais;



– Retire água acumulada na área de serviço, do recipiente de degelo de geladeiras e de trás da máquina de lavar roupa;



– Cubra e realize manutenção periódica de áreas de piscinas e de hidromassagem;



– Limpe ralos e canaletas externas;



– Mantenha a atenção em bromélias, babosas e outras plantas que podem acumular água;



– Deixe lonas usadas para cobrir objetos bem esticadas, para evitar formação de poças d’água;



– Verifique instalações de salão de festas, banheiros e copa.