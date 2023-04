Polícia prende em Baraúna três suspeitos de latrocínio ocorrido em janeiro, em Mossoró

O trio foi localizado nesta terça-feira (11) e conduzido para a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Mossoró. Entre eles, está Samuel Victor da Silva Nogueira. Este já estava com mandado de prisão em aberto, sendo procurado pelo latrocínio de Daniela Paula Fernandes, crime ocorrido no dia 11 de janeiro de 2023. A DHPP o identificou como a pessoa que pilotava a motocicleta usada no crime. Ao ser preso, Samuel revelou onde estava a pessoa responsável por atirar na vítima, bem como um menor que estava acompanhando os dois, em outra motocicleta.