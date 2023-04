Dupla que usou cavalos para atravessar açude é presa; animais foram arrastados pela correnteza

Horácio Bertoldo Fernandes Neto, de 33 anos, e Francisco Damião Soares Rosa, de 25 anos, foram presos pelo crime de maus tratos praticados contra animais. As prisões aconteceram no município de Caraúbas, no domingo (09). De forma irresponsável, os dois tentaram atravessar um açude do município, com forte correnteza, montados em seus cavalos. Os animais foram arrastados pela força das águas e quase se afogaram, mas acabaram sendo resgatados por moradores algum tempo depois. Eles foram medicados e encontram-se bem. Após a realização dos procedimentos cabíveis, os dois homens foram liberados para responder em liberdade, não sendo possível a manutenção da prisão provisória, devido ao fato de a lei prever penas alternativas para o crime.