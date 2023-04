Novo acordo judicial deverá zerar fila por cirurgias vasculares no RN. As cirurgias vasculares, com uma fila que passa dos 150 pacientes, foram suspensas por questões burocráticas e falta de pagamento por parte do Rio Grande do Norte. No entanto, um novo acordo homologado na Justiça Federal na segunda-feira (10), entre o Governo do Estado/SESAP e os prestadores privados (Hospital Rio Grande, Hospital São Luiz e Hospital Wilson Rosado), através dos autos da Ação Civil Pública movida pelo Conselho Regional de Medicina do RN, vai permitir o retorno destas cirurgias por parte destes hospitais privado, contratados com a finalidade de acabar a fila existente.

FOTO: REPRODUÇÃO