Vacinação contra Influenza e Covid-19 ganha reforço na Clínica de Saúde da UnP, em Mossoró

A imunização no município de Mossoró ganha reforço com o retorno das atividades do posto de vacinação que funciona no Centro Integrado de Cidadania, na Universidade Potiguar (UnP). A sala de imunização oferece vacinas de rotina, Influenza, Covid-19 e Febre Amarela para todos os públicos gratuitamente.

Outros serviços incluem tratamento de feridas com realização de curativos, consultas de enfermagem no acompanhamento pré-natal, crescimento e desenvolvimento Infantil, coleta de exame Papanicolau, administração de medicamentos com prescrição médica, além de Sala de Apoio para amamentação.

Aos interessados, a clínica de Enfermagem funciona das 7h30 às 11h e os agendamentos podem ser feitos presencialmente ou de forma remota através do telefone (84) 3323-8287, de segunda a quinta-feira.

No ano passado, os serviços na área da Enfermagem chegaram a fazer mais de 4 mil atendimentos. “Nossa atuação é um exemplo do compromisso social com a comunidade local, algo que está na alma da nossa Universidade”, afirma a Coordenadora de Cursos na Área de Ciências da Saúde, Profa. Cristina Carlos.

SERVIÇO

Clínica Integrada de Saúde (CIS)

· Horários: 7h30 às 11h

· De segunda a quinta-feira

· Agendamentos presenciais ou por telefone

Sala de Imunização

· Rotina, Influenza, Covid-19 e Febre Amarela