Mais de dois milhões de maços de cigarros contrabandeados são apreendidos pela PRF em São Gonçalo do Amarante

Mais de dois milhões de maços de cigarros contrabandeados são apreendidos pela PRF em São Gonçalo do AmaranteEsta é a maior apreensão de cigarros contrabandeados realizada em território nacional, neste ano de 2023. A carga, apreendida no final da tarde desta quarta-feira (12), estava dividida em cinco caminhões, estacionados em um pátio de um posto de combustível, localizado às margens da BR 101. No local, não foram localizados motoristas ou responsáveis pela carga. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o prejuízo ao crime organizado é superior a seis milhões de reais.

Polícia Rodoviária Federal apreendeu, no final da tarde desta quarta-feira (12), no km 81 da BR 101, em São Gonçalo do Amarante/RN, uma carga de quase 2,3 milhões de maços de cigarros contrabandeados e cinco caminhões, representando um prejuízo ao crime organizado superior a seis milhões de reais.

Após denúncia anônima, equipes da PRF compareceram em um pátio de um posto de combustível, localizado às margens da BR 101, e constataram cinco caminhões carregados de cigarros contrabandeados.

Não foram localizados motoristas ou responsáveis pela carga. A contagem preliminar indica 2.270.000 maços de cigarros. Considerando a carga de cigarros e os caminhões que foram apreendidos, totaliza-se um prejuízo ao crime organizado estimado em quase seis milhões e duzentos mil de reais.

Foi a maior apreensão de cigarros contrabandeados realizada pela PRF no país no ano de 2023. A carga de cigarros e os veículos foram encaminhados à Receita Federal do Brasil.

A maior apreensão de cigarros contrabandeados no Brasil, realizada pela PRF, ocorreu no município de Macau/RN no ano de 2020. Foram apreendidos na ocasião 2,2 milhões de maços de cigarros, uma embarcação grande e outra menor, dois automóveis, dois caminhões e uma carreta.