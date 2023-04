Mossoró: “Dia D” de vacinação contra a Influenza, Covid, febre amarela e poliomielite acontece neste sábado. O público que desejar participar da mobilização deve procurar uma UBS da zona urbana, das 7h às 12h. A vacinação também ocorrerá no Partage Shopping Mossoró, das 10h às 18h. No domingo (15), a Coordenação de Imunizações da Prefeitura de Mossoró participará de uma ação com o objetivo de ampliar o acesso da população geral aos imunizantes. A ação será realizada das 8h às 10h30, na Loja Maçônica União Mossoroense, localizada na rua Anderson Dutra, 160, bairro Aeroporto.

Neste sábado (15), a Prefeitura de Mossoró realizará um “Dia D” de vacinação disponibilizando imunização contra a Influenza, Covid-19, febre amarela e poliomielite. O objetivo da ação é ampliar o acesso da população aos imunizantes e elevar as coberturas vacinais.

O público que desejar participar da mobilização deve buscar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da zona urbana, das 7h às 12h. A vacinação também ocorrerá no Partage Shopping Mossoró, das 10h às 18h.

A imunização contra a gripe “Influenza” está aberta para grupos prioritários, preconizados pelo Ministério da Saúde. Podem receber a dose do imunizante: Idosos com 60 anos ou mais; trabalhadores da saúde; crianças (6 meses a menores de 6 anos de idade); gestantes; puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente;

Além disso, neste momento, podem tomar a vacina contra a Influenza: caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das Forças Armadas; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

A vacina contra a febre amarela é direcionada à população de 9 meses a 59 anos de idade. As crianças com 9 meses de idade podem tomar a primeira dose. Os menores de cinco anos devem receber uma dose de reforço, e a população de 5 a 59 anos precisa receber apenas uma dose da vacina.

No “Dia D”, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ainda ofertarão as vacinas monovalentes contra a Covid-19 para o público a partir de 6 meses de idade. Além disso, também haverá aplicação da dose bivalente para as pessoas que concluíram o esquema primário, composto pelas duas primeiras doses das vacinas monovalentes. A última dose deve ter sido aplicada há 4 meses (120 dias).

A dose da vacina bivalente contra a Covid-19 está disponível para os seguintes grupos: população a partir de 60 anos; pacientes imunocomprometidos a partir de 12 anos de idade; pessoas que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILP) a partir de 12 anos de idade, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; comunidades indígenas, ribeirinhas, e quilombolas a partir de 12 anos de idade; gestantes e puérperas e trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente; população privada de liberdade, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas e funcionários do sistema de privação de liberdade; pessoas com comorbidades a partir de 12 anos de idade.

Em Mossoró, neste dia de mobilização, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estará disponibilizando a vacina contra a poliomielite para crianças que necessitam atualizar a proteção contra a doença.

VACINAÇÃO NO DOMINGO

No domingo (15), a Coordenação de Imunizações da Prefeitura de Mossoró participará de uma ação com o objetivo de ampliar o acesso da população aos imunizantes. A ação será realizada das 8h às 10h30, na Loja Maçônica União Mossoroense, localizada na rua Anderson Dutra, 160, bairro Aeroporto.

Na ocasião, as equipes de imunização do município ofertarão as vacinas de rotina para a população em geral.