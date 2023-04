Trabalhadores nascidos nos meses de maio e junho recebem o Abono Salarial nesta segunda, 17.

Têm direito ao recebimento do abono do PIS os trabalhadores que prestaram serviço no setor privado no ano de 2021, por pelo menos 1 mês, com carteira assinada. Também foram incluídos nesta rodada de pagamentos trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril que não receberam o valor correspondente ao Abono Salarial no primeiro e segundo lotes em razão de alguma divergência identificada nos sistemas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Ao todo, serão disponibilizadas 4,1 milhões de parcelas, totalizando R$ 4 bilhões.