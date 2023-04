Policiais militares do RN vão usar novo uniforme a partir de sexta, 21. O novo uniforme é resultado do trabalho técnico de pesquisa da comissão interna da corporação, cujos estudos apontaram para a necessidade de adequação e modernização do fardamento, seguindo uma tendência nacional, sem nenhuma ingerência política. “Esse estilo já vem sendo utilizado por várias corporações, proporcionando mais qualidade diária, principalmente em âmbito operacional, visando garantir maior bem-estar aos nossos policiais militares, especialmente no aspecto climático”, disse a PM em nota.

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte vai adotar um novo padrão de uniforme a partir de sexta-feira (21). O novo fardamento foi aprovado desde o ano passado por uma comissão interna da PM. O padrão cinza bandeirante, usado atualmente, será substituído por um na cor cinza-pardo.



A nova padronização é formada por um tecido misto com 50% poliamida e 50% algodão, fabricada com tela ‘Rip Stop’. O objetivo é proporcionar maior conforto ao policial, o protegendo inclusive do sol, por conta da proteção UV.



“A troca do atual uniforme da instituição visa proporcionar mais conforto aos nossos oficias e praças, em virtude de ser uma cor mais clara, que absorve menos calor, principalmente quando o policial estiver em serviço operacional”, esclareceu o comandante-geral da corporação, Cel. Alarico Azevedo.



O novo uniforme é resultado do trabalho técnico de pesquisa da comissão interna da corporação, cujos estudos apontaram para a necessidade de adequação e modernização do fardamento, seguindo uma tendência nacional, sem nenhuma ingerência política.



“Esse estilo já vem sendo utilizado por várias corporações, proporcionando mais qualidade diária, principalmente em âmbito operacional, visando garantir maior bem-estar aos nossos policiais militares, especialmente no aspecto climático”, disse a PM em nota.



Outros 11 estados possuem uniforme de tonalidade semelhante à da PMRN: Alagoas, Paraíba, Piauí, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantis e Acre.