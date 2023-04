Caso Eliel: advogados alegam que a sociedade mossoroense está motivada a condenar os acusados. Em solicitação enviada ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, os advogados de Ialamy Gonzaga, Francisco de Assis Ferreira da Silva e Josemberg Alexandre da Silva, pedem que o trio não seja levado à júri popular na cidade de Mossoró. Alegam que, diante da enorme repercussão do caso, a sociedade mossoroense não tem condições de julgá-los, por estar muito envolvida e motivada a condenar os três pelas acusações de homicídio contra Eliel Ferreira Cavalcante Junior, e de tentativa de homicídio contra o então companheiro dele. Pedem que o julgamento aconteça nas comarcas de Natal, Caicó, Parnamirim ou Macaíba.

Os advogados de Ialamy Gonzaga, Francisco de Assis Ferreira da Silva e Josemberg Alexandre da Silva, enviaram solicitação ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, para que o trio não seja levado à júri popular na cidade de Mossoró.

Os três são acusados do homicídio de Eliel Ferreira Cavalcante Junior, e da tentativa de homicídio contra o então companheiro dele. O crime aconteceu no dia 9 de abril de 2022, no bairro Boa Vista, em Mossoró.



Na solicitação, os advogados Antonio Carlos Dantas Silva, Algacimar Gurgel Freitas, Donattele Samantha Morais Maia e Stênio Alves da Silva, alegam que, diante da enorme repercussão do caso, a sociedade mossoroense está motivada a condenar os três.

Afirmam que, tanto os veículos de imprensa, quanto a sociedade sempre demonstraram parcialidade no tratamento para com o caso.

“Vale mencionar, com grande importância que, estes crimes são julgados pelo tribunal do júri, que é formado pela sociedade da comarca, sociedade esta que esta envolvida diretamente no caso e demonstrando de forma evidente a parcialidade, sendo ainda contaminada pela mídia local que só levou para sociedade a voz da acusação”, dizem os advogados.

Diante dessas alegações, os advogados pedem que o julgamento aconteça nas comarcas de Natal, Caicó, Parnamirim ou Macaíba.

Veja AQUI a solicitação na íntegra.

O que chama atenção neste pedido, no entanto, é que o advogado Algacimar Gurgel Freitas, responsável pela defesa de Ialamy Gonzaga, já havia solicitado, por duas vezes [veja AQUI E AQUI], que seu cliente pudesse responder ao processo em liberdade, alegando, entre outras coisas, que “não há nos autos prova material de que o fato tenha causado clamor público”.

Agora, no pedido para que o julgamento seja desaforado da comarca de Mossoró, alega, juntos aos demais advogados, justamente o contrário, que o clamor popular impede que a sociedade mossoroense seja imparcial ao julgar o caso.

DENÚNCIA

Ialamy Gonzaga, Francisco de Assis Ferreira da Silva e Josemberg Alexandre da Silva foram denunciados pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte em maio de 2022.



Eles irão responder pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, ambos duplamente qualificados, tendo sido cometidos por motivo torpe e sem chances de defesa das vítimas.