Bombeiros seguem à procura de amigos levados por correnteza no sítio Chafariz . Na manhã desta segunda-feira (24) o Corpo de Bombeiros reiniciou as buscas por Thiago Pereira dos Santos, de 22 anos, e um outro rapaz identificado apenas como Cleiton, moradores do bairro Sumaré. Os dois desapareceram neste domingo (23), após serem arrastados pela correnteza da Barragem da Farinha, localizada no sítio Chafariz, na zona rural de Mossoró. Outros três amigos que estavam com eles conseguiram sair da água. De acordo com o tenente Quintino informou que a população local também está ajudando nas buscas e caso alguém encontre os rapazes, deve informar ao CBM pelo 193.

FOTO: REPRODUÇÃO