Homem com dois mandados de prisão em aberto é preso pela Força Tática, em Mossoró. Renato Jhonatan Alves Fernandes foi preso na tarde deste domingo (23), no bairro Belo Horizonte. De acordo com o sargento Filgueira, comandante da força tática do 2º Batalhão de Polícia Militar, o homem era considerado foragido da justiça, com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, posse irregular de arma de fogo e furto qualificado. No momento da prisão o suspeito ainda estava de posse de algumas petecas de cocaína. Ele foi conduzido para a delegacia e encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.

FOTO: ILUSTRATIVA