Polícia prende acusados de receber PIX fruto de roubo de um celular, em Mossoró

Foram presos nesta terça-feira (25) Ericles Oliveira da Silva e Francivaldo da Costa Oliveira. Contra eles havia dois mandados de prisão em aberto, pelos crimes de receptação e furto. Os dois teriam recebido um PIX, cuja transação foi, inicialmente, realizada por Rômulo de Melo Souza, após roubar um celular em Mossoró. De acordo com o delegado Valtair Camilo, da Defur, os envolvidos iam repassando a quantia furtada da conta da vítima, para suas próprias contas, via PIX. Rômulo de Melo Souza, assim como Gleidiano Cabral da Silva, encontram-se foragidos. A DEFUR solicita à população que envie informação sobre o paradeiro deles para a Polícia Civil, através do telefone 181.