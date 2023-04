Polícia Civil realiza leilão de motocicletas apreendidas no Rio Grande do Norte. O leilão, que acontecerá no dia 4 de maio, às 10h, através do site Lance Certo Leilões, é voltado apenas para pessoas jurídicas, registradas junto ao Dentran/RN. Ao todo, serão leiloados 152 lotes, compostos por motocicletas. Desde a instituição do Programa Pátio Livre, firmado entre o MPRN, o TJRN, a Corregedoria de Justiça do Rio Grande do Norte e o Detran/RN, foram leiloados mais de quinhentos veículos, todos apreendidos anteriormente e que não foram buscados por seus proprietários no prazo de até sessenta dias.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), por meio da Diretoria de Polícia da Grande Natal (DPGRAN), realizará leilão de veículos pelo Programa Pátio Livre. Ao todo, serão leiloados 152 lotes, compostos por motocicletas.

Desde a instituição do programa, firmado entre o Ministério Público (MPRN), o Tribunal de Justiça (TJRN), a Corregedoria de Justiça do Rio Grande do Norte e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RN), foram leiloados mais de quinhentos veículos, todos apreendidos anteriormente e que não foram buscados por seus proprietários no prazo de até sessenta dias.

O leilão será realizado no dia 04 de maio de 2023, com início às 10:00 horas, através do site www.lancecertoleiloes.com.br. Poderão participar do leilão somente pessoas jurídicas regularmente constituídas e registradas perante o órgão executivo de trânsito do Estado do Rio Grande do Norte, conforme Lei nº 12.977, de 20 de maio de 2014.

Para maiores informações, acessar os sites: http://www.detran.rn.gov.br/ e www.lancecertoleiloes.com.br. Ou entrar em contato através dos telefones (84) 99865-2897; (84) 3223-4146