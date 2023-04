Baiano é assassinado com 9 tiros enquanto trabalhava na própria oficina. O crime aconteceu no Conjunto Monte Olimpo, em Mossoró, por volta das 15h desta quinta-feira (27). A vítima é José Felipe Souto Lima, de 21 anos. O jovem, que era proprietário da oficina Baiano Motos, estava trabalhando quando o atirador entrou no local e desferiu 9 disparos de pistola calibre 380 contra ele. Os disparos o atingiram no braço, tórax e na cabeça. No local, ninguém soube informar se havia mais de um atirador e nem outros detalhes, visto que a vítima estava sozinha no momento do crime. A Delegacia de Homicídio vai investigar o caso.

FOTO: REPRODUÇÃO