Suspeito de tentativa de homicídio morre em confronto com a PM, em Serra do Mel. O caso aconteceu por volta das 5h45 desta sexta-feira (28), na Vila Rio Grande do Norte. O homem identificado como Alexandre Nogueira de Souza, de 34 anos, mais conhecido como Pitiu, havia tentado matar uma pessoa da cidade, no dia 22 de abril, e vinha sendo procurado desde então. De acordo com informações da PM, nesta manhã, os policiais conseguiram localizá-lo e foram dar cumprimento ao mandado de prisão, momento em que foram recebidos a tiros e revidaram. No confronto, Alexandre acabou sendo alvejado. Ele ainda chegou a ser socorrido para a unidade de saúde da Vila Brasília, mas não resistiu. Uma segunda pessoa, que estava com ele, conseguiu fugir.

Na manhã desta sexta-feira (28) um homem suspeito de tentativa de homicídio morreu em uma troca de tiros com a polícia militar, no município de Serra do Mel. O caso aconteceu por volta das 5h45, na Vila Rio Grande do Norte.

De acordo com informações do Sargento Alex Oliveira, o homem, identificado como Alexandre Nogueira de Souza, de 34 anos, mais conhecido como Pitiu, havia tentado matar uma pessoa da cidade, no dia 22 de abril e vinha sendo procurado desde então.

Nesta manhã, Alexandre foi localizado em uma residência da Vila Rio Grande do Norte. Quando os policiais chegaram no local para dar cumprimento ao mandado de prisão, foram recebidos a tiros.

Os PMs revidaram e, no confronto, o suspeito acabou sendo alvejado. Ele ainda chegou a ser socorrido pelos próprios policiais para a unidade de saúde da Vila Brasília, mas não resistiu ao ferimento.

Ainda segundo o PM, uma pessoa que estava no local com Alexandre, conseguiu fugir. Na residência, foram encontradas 63 pedras de craque, além de uma espingarda calibre 12, usada no confronto.

O corpo de Alexandre foi removido para exames na sede do Itep, em Mossoró.