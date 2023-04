PC prende três homens e apreende armas, drogas e material usado para o tráfico em Luís Gomes

As prisões aconteceram no âmbito da Operação Sanitarium, deflagrada nesta sexta-feira (28). Os três presos, Michel Alves da Silva, Patrício Aldean da Silva Oliveira e Ricardo Francisco da Silva, são suspeitos de integrarem uma organização criminosa, além de serem investigados por outros crimes. Com o trio a polícia apreendeu armas, drogas, balança de precisão, dinheiro fracionado (real e dólar), celulares, além de cadernetas de anotação.