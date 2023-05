Mossoró aplica mais de mil doses de vacinas em ponto extra de imunização

“O sábado foi muito proveitoso, a população mossoroense realmente compareceu para se proteger. E aqui seguimos enfatizando a importância de estarmos sempre atualizados a nossa situação vacinal, e reforçamos o convite à população para que a gente atinja a elevada cobertura, protegendo ainda mais a nossa população contra esses agravos que possam trazer complicações. No mais, a campanha realizada no Partage Shopping foi satisfatória, tivemos mais de mil doses aplicadas e esperamos estar dando continuidade durante a semana”, ressaltou Etevaldo Lima, coordenador do trabalho.. Na terça-feira (2), Mossoró retomará a vacinação nas 47 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, com dois pontos extras: Universidade Potiguar (UnP), das 7h às 11h no período de segunda a quinta e a FAEN (Faculdade de Enfermagem) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) às terças e quintas das 16h às 20h.