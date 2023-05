Dona de casa é morta por motorista bêbado dando cavalo de Pau em Porto do Mangue

Homicídio culposo ocorreu no final da tarde de domingo, dia 30 de abril, na Praia de Porto do Mangue. O motorista Marcelo Vilela, de 31 anos, após beber com os amigos, fez uma manobra brusca com o caminhão e na ocasião atropelou e matou a dona de casa Maria Edileusa, de 44 anos. Ele foi preso pela PM e autuado em flagrante pela Polícia Civil. Está na Cadeia Pública de Mossoró e o veiculo apreendido.

A dona de casa Maria Edileusa Teixeira, de 44 anos, foi morta atropelada pelo motorista Marcelo Gomes Vilela, de 31 anos, no final da tarde deste 30 de abril, na praia de Porto do Mangue, região do Vale do Açu, do Rio Grande do Norte.

Por estar dirigindo bêbado e dando cavalo de pau, no momento que matou a senhora Maria Edileusa atropelada, o motorista Marcelo Vilela foi preso e autuado em flagrante por homicídio culposo e enviado a Cadeia Pública de Mossoró. O veículo foi apreendido.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência, Vilela foi para Porto do Mangue buscar uma carga de sal. Deixou a carroceria carregando na salina e foi beber com os amigos na praia de Porto do Mangue. No local, fez uma manobra chamada cavalo de pau e matou Edileusa.

A Polícia Militar foi acionada e o prendeu em flagrante, tendo-o conduzido para ser autuado na Delegacia de Plantão de Mossoró. Aos policiais, o motorista disse que não viu a vítima.